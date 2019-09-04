سقوط «باليستي» حوثي شمال صعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران صاروخًا باليستياً من مديرية «سحار» بمحافظة صعدة وسقط بعد إطلاقه داخل مديرية «الصفراء» بالمحافظة ذاتها، فيما حرر الجيش اليمني مسنوداً بمروحيات التحالف العربي عدداً من المواقع والتباب في مديرية «باقم» شرق محافظة صعدة، كما استهدف الجيش عدداً من الآليات العسكرية الثقلية تتبع ميليشيات الحوثي في مدينة «حرض» شمال محافظة حجة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت بعد ظهر أمس، صاروخًا باليستياً من محافظة صعدة مديرية «سحار» وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة مديرية «الصفراء»، وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني مسنوداً بمروحيات التحالف العربي أمس، عددا من المواقع والتباب في مديرية «باقم» شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تمترس عناصر الميليشيات الحوثية.

وقال قائد محور «آزال» العميد كنعان الأحصب، إن قوات الجيش مسنودة بمدفعية وطيران التحالف العربي قامت بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر الميليشيات، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية «آل مزهر»، وأضاف الاحصب أن العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وفرار ماتبقى منهم واغتنام الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وفي السياق، استهدف الجيش اليمني أمس، عددا من الآليات العسكرية الثقلية تتبع ميليشيات الحوثي في مدينة «حرض» شمال محافظة حجة، وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استهدفت دبابة وطقمين عسكريين على متنهما عناصر حوثية، بصواريخ موجهة ما أسفر عن مقتلهم وإعطاب آلياتهم الحربية، وتأتي العملية النوعية للجيش بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت دبابة أخرى في محيط المدينة. وتدور معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي على تخوم مدينة «حرض» منذ نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير قرى عديدة محيطة بالمدينة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين فضلاً عن أسر 25 عنصراً.

في غضون ذلك، قتل رجل مسن برصاص ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع جنوب البلاد، وقالت مصادر محلية، إن رجلا مسنا يدعى علي بن علي الشرعبي، 70 عاماً، قتل برصاص ميليشيات الحوثي في قرية «أدمة» شمال منطقة «مريس» بمديرية «قعطبة» شمالي المحافظة، وأضافت المصادر أن الشرعبي قتل برصاص الميليشيات المتمركزة في موقع «المضراب» بقرية «العرفاف» أثناء تواجده بداخل مزرعته.