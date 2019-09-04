استسلام العشرات من مقاتلي طالبان وداعش للسلطات الأفغانية

استسلم ما لا يقل عن 150 من مقاتلي جماعة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي لسلطات أفغانستان في إقليم كونار شرقي البلاد.

وقال مكتب محافظ كونار، في بيان، إن مجموعة تضم 110 من مقاتلي طالبان و40 من مقاتلي تنظيم داعش التشدد بقيادة قاضي مولاوي بصير نبذوا العنف وسلموا أسلحتهم واستسلموا للحكومة اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "خاما" برس الأفغانية.

وأضاف البيان أن نائب حاكم كونار ومسؤولي الأمن وزعماء القبائل رحبوا بأغلبية ساحقة بالمسلحين ووصفوا عملية المصالحة الأخيرة، التي أدت إلى نبذ هؤلاء المقاتلين العنف، بأنها إنجاز كبير.

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وقال جول محمد بيدار نائب حاكم كونار إن المسلحين كانوا يشنون في السابق تمرداً في مناطق تشابا دارا ومانوجي وواتابور وسوكي.

وأضاف بيدار أن المسلحين نبذوا العنف بعد أن أدركوا الحقيقة وسلموا 150 سلاحاً خفيفاً وثقيلاً كانوا بحوزتهم.

وشكر بيدار المؤسسات الأمنية لإقناع المتشددين بالتخلي عن العنف. وقال إن هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق الأمن في مقاطعة كونار.

يشار إلى أن مقاتلي طالبان وداعش يشنون هجمات ضد القوات الحكومة الأفغانية في البلاد.