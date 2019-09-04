كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نصائح هامة يجب مراعاتها عند قيامكم بحجز رحلة جوية.. اهمها "أقل تكلفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصًا من بوابة "الخليج 365 الإخبارية"، على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها، نوضح لكم بعض الامور التي يجب مراعاتها عند القيام بحجز رحلة جوية.

يتغير سعر الوقود باستمرار، مما قد يجعل وضع ميزانية للرحلة الجوية صعباً بعض الشيء. هنالك ايضا عامل آخر يجب مراعاته عند وضع ميزانية للرحلة وهو جميع تلك الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الطيران في اضافتها على خدماتها. ولكن لا تدع هذه الامور تثنيك عن السفر حول العالم ورؤية جمالها بنفسك! نظرًا لأنه ليس بأماكنك القيادة إلى جميع وجهات أحلامك، فإن الطيران احيانا هو السبيل الوحيد للذهاب وبأسرع وقت ولحسن الحظ، هنالك العديد من الطرق التي ستساعدك على العثور على أسعار معقولة للرحلات الجوية وبالتالي تجنب دفع أكبر عدد ممكن من الرسوم الإضافية عندما تخطط لذلك.

1- ان شركات الطيران تقوم بوضع اسعارها في صباح يوم الثلاثاء

تقوم شركات الطيران بوضع اسعار الرحلات في صباح يوم الثلاثاء، مما يجعل هذا اليوم هو أفضل يوم لحجز رحلة طيران بأقل تكلفة.

2- لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة للقيام بالحجز

ان الكثير من المسافرين لا يعلمون بأنه هنالك وقتا ممتازا للحجز من اجل الحصول على أفضل سعر لتذاكر السفر الخاصة بك. لذلك إذا قمت بالحجز مبكرًا جدا أو متأخرًا جدا فقد ينتهي بك الأمر إلى دفع أكثر مما يجب.

3- تجنب تغيير درجة السفر فهو ليس ضروريا

في بعض الأحيان قد يكون ذلك مجانيا، ولكن في الغالب سوف تدفع مبلغا اضافيا من اجل الانتقال في اللحظة الأخيرة إلى الدرجة الأولى عند السفر، وقد تكون التكلفة باهظة.

4- قم بالطيران خلال الأوقات الأقل شيوعا

ان الثلاثاء والأربعاء والسبت هي أبطأ أيام الطيران وذلك يعني صفقات أرخص بالمقارنة مع بقية الأسبوع. ويمكنك أيضًا العثور على أسعار منخفضة لرحلات الطيران في الصباح الباكر، نظرًا لأن العديد من الأشخاص لا يفضلون الاستيقاظ قبل شروق الشمس للوصول إلى المطار بالإضافة الى ان وقت الصعـود إلى الطائرة مبكرا قد يقلل إلى حد كبير من فرصك في الطيران على متن رحلة مزدحمة أو حدوث اي تأخير بسبب الرحلات الجوية التي تم تأجيلها أو المشكلات الميكانيكية.

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5- تجنب الرسوم الاضافية

أن شركة الطيران هذه الايام تفرض رسومًا تقريبا على أي شيء حتى إن البعض منهم قد قام بفرض رسوم على المسافرين لاستخدام الحمام. ان جميع هذه الرسوم الإضافية قد تتراكم ولكن لا يوجد هنالك اي سبب لدفعها إذا لم يكن عليك ذلك. إليك بعض النصائح للاحتفاظ بالمال في محفظتك بمجرد وصولك إلى المطار.

6- اختر مقعدك في وقت لاحق

تفرض بعض شركات الطيران رسومًا اضافية لأجل اختيار مقعدك عند الحجز عبر الإنترنت، مما يضيف رسوما اضافية إلى الحد الأدنى لتكلفة التذكرة. إذا وصلت في وقت مبكر من يوم سفرك فلا يزال بإمكانك الحصول على مقاعد ممتازة. يتم الاحتفاظ ببعض أفضل المقاعد حتى يوم الطيران، إلا إذا كان الآخرون على استعداد لدفع رسوم إضافية لهم في وقت مبكر، لذلك لا يزال لديك فرصة في الحصول على احداها.

7- جهز الوجبات الخفيفة الخاصة بك

إذا ما لم تكن تسافر دوليًا، فمن النادر أن تحصل في رحلتك على وجبة مجانية. ان الوجبات الخفيفة على متن الطائرة ليست رخيصة ونادرا ما تكون صحية. لذلك لا تعتمد على ما هو موجود في القائمة الصغيرة وبدلاً من ذلك يمكنك تناول بعض الوجبات الخفيفة الخاصة بك مثل الواح الجرانولا والكعك محلي الصنع والمكسرات والوجبات الخفيفة السريعة او مزيج من الفواكه التي هي أطعمة رائعة للسفر. ضعها في حقيبتك وتناول طعاما أفضل وأرخص من الركاب الآخرين.

8- قم بالطيران في ايام العطلات

أنت تعلم بالفعل أن الصيف هو أغلى وقت للسفر وعلى الرغم من أن معظم الأوقات الأخرى قد تكون مناسبة إلا أن الأيام ما قبل العطلات قد تكون مزدحمة. لذا يمكنك التوفير بشكل كبير إذا كنت على استعداد للسفر في أيام العطلات الكبرى مثل عيد الشكر وعيد الميلاد.

9- قم بالطيران بحقيبة يدوية فرسوم الأمتعة قد تختلف كثيرا

جميع شركات الطيران تقريبًا تتقاضى رسومًا كبيرة من اجل الامتعة. لماذا عليك دفع ثمن ملابسك للطيران معك؟ إذا قام كل شخص من الاشخاص المسافرين معك بفحص حقيبته فقد تصبح فاتورتك هائلة وذلك قبل أن تصل إلى وجهتك. انه من السهل تقليل كمية الأشياء عند حزم امتعتك: تأكد من ان تكون جميع ملابسك مناسبة، بحيث يمكنك أن تأخذ ملابس أقل من ذلك ولا يزال بأماكنك ارتداء ملابس متنوعة وقم بتوضيب حذائين فقط وخطط للقيام بغسل ملابسك في رحلتك واحرص على احضار مستلزمات السفر صغيرة الحجم.