كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تهاجم واشنطن لقمع الشركات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت بكين واشنطن باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية بطريقة "مشينة" و "غير أخلاقية" وسط حرب تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم الأربعاء، انتقدت وزارة الخارجية الصينية، إدارة ترامب بعد أن زعمت شركة هواوى أمس- دون دليل- أنّ الحكومة الأمريكية قد أصدرت تعليمات لإنفاذ القانون "بالإكراه" و "إغراء" موظفيها بالتحول ضد الشركة.

كما اتهمت عملاق الاتصالات الصينية، الحكومة الأمريكية بشن هجمات إلكترونية على الشركة.

وأدان جينج شوانج، المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة اليوم بإساءة استخدام قوتها الوطنية واستخدامها لمعاقبة بعض الشركات الصينية، والذى صرح بذلك بعد سؤاله بعد عن مزاعم هواوي ضد الحكومة الأمريكية.

وأضاف قنج: "هذا السلوك الأمريكى أمر مشين وغير أخلاقي، علاوة على ذلك، إنه تخلي عن اقتصاد السوق الذي أشاد به الجانب الأمريكي.

"وتابع قنج :"نحث الجانب الأمريكي على وقف تصرفه الخاطئ المتمثل في تعميم الأمن القومي وتشويه سمعة الصين وانتقادها عن قصد، وكذلك القمع غير المعقول للشركات الصينية".

وطالب قنغ واشنطن بتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية للقيام بأنشطة طبيعية في الولايات المتحدة.

وكانت شركة هواوي ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم العام الماضي، متقدماً على شركة أبل وخلف شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وكذلك أكبر مزود لمعدات شبكات الاتصالات.

وكانت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، والتي أسسها الملياردير رن تشنجفي، الذي يعد عصياً، مركز حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

Advertisements

ووضعت واشنطن هواوي على قائمة الكيانات خوفًا من الأمن القومي في مايو، وزعمت أن معدات هواوي قد تستخدمها بكين للتجسس على الأمريكيين، وهي مزاعم نفتها هواوي مرارًا.

وستؤدي العقوبة إلى قطع وصول هواوي بشكل فعال عن المكونات والتقنيات الأساسية في الولايات المتحدة، ولا سيما تطبيقات وخدمات جوجل لأجهزة أندرويد. حصلت هواوى منذ ذلك الحين على إرجنتين لمدة 90 يومًا.

وتواجه منج وانزهو، الابنة والوريثة لمؤسس شركة الملياردير في رن زهينجفي، تسليمها إلى الولايات المتحدة بعد اعتقالها في كندا في ديسمبر.

وترغب الولايات المتحدة في محاكمة منج بتهمة الاحتيال بسبب انتهاكها المزعوم لعقوبات إيران والكذب بشأنها للبنوك الأمريكية، وهي اتهامات شكك محاموها فيها.

واتهمت هواوى، أمس الحكومة الأمريكية باستخدام سلطاتها القضائية والإدارية بالإضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمالها وعمل شركائها.

وأضافت أن الموظفين وشركاء هواوى، تعرضوا لعمليات تفتيش واحتجاز واعتقال غير قانونية بينما قام موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي بزيارة بعض الموظفين في منازلهم وتم الضغط عليهم لجمع معلومات عن الشركة.

وفقًا لوثيقة هواوى، شارك ثمانية موظفين، العديد منهم من مواطني الولايات المتحدة ، في هذه الحوادث. كلهم من المديرين التنفيذيين من منتصف إلى رفيع المستوى.

وقع الحادث الأخير في 28 أغسطس عندما أبلغ موظف من مكتب Huawei في الولايات المتحدة الشركة بزيارة مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب من الشخص أن يكون مخبرًا.

لم تقدم Huawei أي دليل على اتهاماتها ، قائلة إن موظفيها قد أبلغوا الشركة بها.