وسط إشادة عالمية.. قطر تكشف عن الشعار الرسمي لمونديال 2022 والرباط تتزين بالتصميم

أزيح الستار، أمس الثلاثاء، عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستستضيفها دولة قطر عام 2022.

وأُطلق الشعار عبر حملة رقمية متزامنة في 24 دولة بداية من الساعة الثامنة و 22 دقيقة مساء، بتوقيت الدوحة، عاصمة قطر، إذ تم عرضه على العديد من واجهات معالم بارزة في قطر، ودول عربية مختلفة، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في مدن وعواصم عالمية، على غرار نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وساو باولو في البرازيل .

أما عن الدول العربية فقد عرض التصميم في مناطق متميزة و شهيرة من قبيل الكورنيش، والقصبة التاريخية بالعاصمة المغربية الرباط، و برج بغداد و ساحة التحرير بالعاصمة العراقية.

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و أشادت عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية بشعار المونديال، حيث ذكر موقع “الجزيرة نت ” أن إطلاق شعار البطولة محطة مهمة لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وأوضح أنه مثلما كان اختيار موعد المباراة النهائية، وختام فعاليات مونديال 2022 في 18 دجنبر بالتزامن مع احتفال قطر بعيدها الوطني، كان اختيار تاريخ يوم الثلاثاء 3 شتنبر موعداً للكشف عن شعار البطولة لتزامنه مع يوم تاريخي آخر و هو يوم استقلال قطر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية”بي بي سي”، إن الشعار مستلهم من الشال الصوفي التقليدي، والعقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.