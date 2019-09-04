مفاجأة: مدرب مانشستر يونايتد وافق على رحيل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مفاوضات ريال مدريد من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، وافق في وقت سابق، على رحيل بوغبا إلى ريال مدريد.

وجاءت موافقة سولسكاير في بداية الميركاتو الصيفي، طالما أنه سيحصل على أموال بيع بوغبا، لإعادة استثمارها في التعاقد مع صفقات جديدة.

وقام المان يونايتد بفتح الباب أمام رحيل اللاعب الفرنسي، إلا أن ريال مدريد أبدى اهتمامه فقط ولكنه لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب الفرنسي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع الميرنغي يعود إلى عدم قدرته على إبرام أي صفقة ضخمة، بعد أن حصل النادي الملكي على توقيع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو.

وأوضحت أنه رغم الاقتناع التام لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بضرورة ضم بوغبا، لكن المدير الفني لم ينجح في جعل إدارة الميرنغي تقدم ما يقرب من 150 مليون يورو لحسم الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن هناك أنباء عن تقدم ريال مدريد مجددًا لحسم الصفقة في كانون الثاني/يناير المقبل أو الصيف القادم، لكن هذا الضجيج سبق وأن حدث في الميركاتو الصيفي الماضي دون أي عرض رسمي.