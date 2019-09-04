شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تفتح نيرانها على مواقع "المشتركة" في الفازة غرب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

ضمن خروقاتها اليومية في الحديدة، فتحت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً مساء اليوم نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب المحافظة ، مستخذمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقال مصدر ميداني في الفازة إن مليشيات الحوثي قامت مساء اليوم بإطلاق النار على المواقع التي يتمركز فيها أفراد القوات المشتركة بالخط الساحلي لمنطقة الفازة.

وأوضح المصدر ان المليشيات استخدمت الأسحلة المتوسطة سلاح معدل البيكا وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خروقاتها اليومية في الحديدة، غرب اليمن، منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي نص عليها اتفاقية السويد في ظل تجاهل وصمت من قبل الأمم المتحدة.

وشنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال وشرق حيس بقذائف الهاون عيار 120 ومدافع الهاوزر ، في الوقت الذي استهدفتها بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5.

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وأشارت المصادر أن قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة استمر منذ ساعات الصباح لهذا اليوم الأربعاء وحتى اللحظة.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف مماثلة تقوم بها المليشيا على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

وكثفت المليشيات من عمليات القصف والاستهداف الذي تشنه على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

ويأتي هذا بعد مضي تسعة أشهر على بدء الهدنة الأممية الهشّة والتوقيع على اتفاقية استوكهولم التي تتضمن وقف اطلاق النار والعمليات العسكرية بالحديدة.

ولم تتوقف مليشيات الحوثي عن تصعيدها اليومي وخروقاتها السافرة للهدنة الأممية في سعي منها لإنهاء عملية السلام التي تتبناها الأمم المتحدة في الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.

وأردفت المصادر عن تعرض المواقع للإستهداف من قبل المليشيات بالأسلح الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف حتى اللحظة