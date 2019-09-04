شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في وفد الإنتقالي يؤكد إستمرار المباحثات غير المباشرة في حوار جدة والان مع التفاصيل

أكد عضو في وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، إستمرار المباحثات غير المباشرة في إطار حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس والحكومة الشرعية، في وقت تنفي فيه الحكومة إنعقاد أي مباحثات .

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وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في المجلس، عضو الوفد، محمد الغيثي، في تغريدة له بتويتر، أن وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة اللواء/ عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، يواصل لليوم الثاني على التوالي مباحثاته غير المباشرة في حوار جده الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وتؤكد تصريحات الغيثي ما نقلته وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول يمني، اليوم، حيث قال إن مسؤولين من الحكومة بدؤوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة جدة السعودية، بهدف إنهاء التوتر في محافظات جنوب اليمن.

لكن الحكومة وعبر الناطق باسمها، راجح بادي، قالت أنه لا توجد أي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ما يسمى المجلس الانتقالي .