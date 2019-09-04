شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم؟ والان مع التفاصيل

كشف المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، ما يتسبب في تراكم المزيد من السوائل في الأنسجة، مشيراً إلى أن احتباس السوائل يهاجم المرأة خاصةً في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

وأضاف المركز أنه يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم بالتغذية السليمة، والامتناع عن تناول السكر والملح مدة أسبوع، مع الإكثار من الخضروات، والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل على إدرار البول مثل الموز، والأناناس، والكيوي، والجزر، والفلفل الأحمر، والكرنب، والشمر، والكرفس، والطماطم.

وإلى جانب التغذية السليمة يمكن مواجهة احتباس السوائل بالجسم بالمواظبة على الأنشطة الحركية والحمامات التبادلية أي ساخن وبارد، والتخلي عن الملابس الضيقة، ورفع الساقين لأعلى من وقت إلى آخر.