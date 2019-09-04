التربية توضح ما نشر بخصوص تعيينات بابل

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا بشأن ما نشر بخصوص تعيينات بابل، مبينة ان هذه التعيينات من صلاحية المحافظ.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما نشر من لغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسماء التي ظهرت مؤخرا ضمن تربية بابل هي ليست من صلاحية الوزارة وانما من صلاحية المحافظ ومجالس المحافظات".
واضاف ان "هذه تقع ضمن نقل الصلاحيات لها بداية عام 2017".
وانشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لاسماء فائزين بقرعة التعيينات لمديرية تربية بابل، والتي تضمنت اسماء لاخوة واولاد عم ومن عشيرة واحدة.
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