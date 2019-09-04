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المرور تعلن منح السنويات اعتبارا من يوم غد

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اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن البدء بمنح السنويات اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، انه "في الأيام الماضية حصل شحة في السنويات في مواقع التسجيل ببغداد والمحافظات".

 

واضاف انه "من يوم غد سيكون منح السنويات يوميا بجميع مواقع التسجيل، ولايوجد بها أي تاخير".

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