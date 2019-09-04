اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن البدء بمنح السنويات اعتبارا من يوم غد الخميس.
وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، انه "في الأيام الماضية حصل شحة في السنويات في مواقع التسجيل ببغداد والمحافظات".
واضاف انه "من يوم غد سيكون منح السنويات يوميا بجميع مواقع التسجيل، ولايوجد بها أي تاخير".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن منح السنويات اعتبارا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.