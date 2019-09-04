العثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بالعثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة محام مقتول بسلاح ابيض اسفل جسر محمد القاسم ضمن منطقة النهضة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجناة".



يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.