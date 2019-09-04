البرلمان البريطاني يقر قانونا بمنع "بريكست" بلا اتفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، قانونا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وبإقرار هذا القانون تصبح مهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون صعبة لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا مقابل 299 في القراءة الأخيرة. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدم اقتراحا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني القادم. ويشهد البرلمان البريطاني، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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