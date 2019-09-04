طائرات تركيا المسيرة تهدد الملاحة الجوية في قبرص

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العين الإخبارية - علوي المنزلاويالأربعاء 2019/9/4 11:14 م بتوقيت أبوظبي
طائرة مسيرة تركية "بيرقدار TB2"
أكدت السلطات القبرصية، الأربعاء، أن طائرات تركيا المسيرة (درونز) أجبرت الطائرات المتجهة من وإلى مطار بافوس الدولي على تغيير مساراتها، وأشارت تقارير حكومية إلى أن الوضع الآن تحت السيطرة، وفقا لصحيفة "قبرص ميل".
وقالت "قبرص ميل"، إن تأكيد سلطات البلاد على هذا الأمر يأتي بعد نشر صحيفة "فيليفيثروس" القبرصية اليومية مقالاً يفيد بأن طائرات مسيرة تركية كانت تحلق بشكل متكرر قبالة مدينة بافوس، في المنطقة التي تعمل بها سفينة الحفر التركية "فاتح".
وأضافت الصحيفة أن الطائرات المسيرة التركية أجبرت مراقبي الحركة الجوية في أحيان كثيرة على مطالبة الطائرات، إما بالهبوط في المطار وإما الإقلاع منه لتغيير مسار رحلاتها.
وأوضحت أن الطائرات المسيرة المستخدمة من طراز "بيرقدار TB2"، وأن عدد مرات تحليقها فوق مدينة بافوس ارتفع خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس إدارة الطيران المدني في مركز مراقبة منطقة نيقوسيا، هاريس أنطونيادس، قوله إن الطائرات المسيرة التركية تحلق بين أنطاليا وبافوس، ولكن الوضع "يمكن السيطرة عليه".
وأضاف أنطونيادس أن وجود الطائرات المسيرة التركية يزيد من أعباء العمل على مراقبي الحركة الجوية، وأنها تجبرهم على مطالبة الرحلات بتغيير مساراتها.
وتتصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط بين اليونان وقبرص من جانب وتركيا من جانب بسبب النشاط المتزايد للأخيرة في التنقيب عن مصادر الغاز المحتملة في المنطقة.
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