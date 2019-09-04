وزير الخارجية المصري يبحث مع جنبلاط تطورات الأوضاع في لبنان

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري مع وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، الأربعاء، تطورات الأوضاع في لبنان.



وأكد شكري خلال استقباله جنبلاط، حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق مصالحه الوطنية وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري ثمّن خلال اللقاء الدور البنّاء والأساسي الذي يلعبه جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

وأضاف متحدث الخارجية المصرية أن اللقاء تناول أيضاً آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية؛ حيث أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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وكان "حزب الله" اللبناني أعلن، الأحد الماضي، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.



وقال جيش الاحتلال إن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.



وفي أول رد فعل لبناني طالب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، في جنوب البلاد.



وأجرى الحريري اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبهما بالتدخل، والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

واستدعت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الثلاثاء، السفير التركي لدى بيروت هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية الأحد الماضي حول تصريحات الرئيس ميشال عون بشأن "إرهاب" الدولة العثمانية ضد اللبنانيين خلال الحرب العالمية الأولى.



وتصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وبيروت على إثر تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، على الحقبة العثمانية في لبنان، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، في الاحتفال بذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف 1 سبتمبر.

