- 1/2
- 2/2
الان تتابع جونسون يدعو إلى التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشله في ملف بريكست والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
في منتصف اكتوبر المقبل
الخليج 365-متابعات
تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم، الأربعاء بطلب لمجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما مني بهزيمة داخل البرلمان، حيث أقر النواب مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
والمقرر في 31 أكتوبر المقبل، بدون اتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يدعو إلى التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشله في ملف بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.