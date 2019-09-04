الان تتابع جونسون يدعو إلى التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشله في ملف بريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 10:10 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 في منتصف اكتوبر المقبل الخليج 365-متابعات تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم، الأربعاء بطلب لمجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما مني بهزيمة داخل البرلمان، حيث أقر النواب مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،

والمقرر في 31 أكتوبر المقبل، بدون اتفاق.

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