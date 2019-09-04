الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها بدعوة السعودية للحوار من أجل اليمن

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

جددت الحكومة اليمنية على لسان ناطقها الرسمي راجح بادي، موقفها المعلن بالترحيب بدعوة الحوار التي وجهتها وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش.

كما جددت الحكومة اليمنية امتنانها لدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان وحرصها على اليمن ودعمهم الأخوي الصادق.

وتحتضن مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية برعاية سعودية، تهدف في مرحلتها الأولى إلى التهدئة ووقف التصعيد.