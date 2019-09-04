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بعد إنكار .. رئيس أركان الجيش الإيراني يكشف سر دعمة للحوثيين

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

اللواء محمد باقري

كتب Advertisements الخليج 365

كشف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، أن إيران تقدم مبادئ الثورة الإسلامية والدعم المعنوي للشعب اليمني.



وقال باقري، خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إن "جبهة المقاومة الإقليمية تضعف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يوما بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: أن "اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم".