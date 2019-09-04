اخبار العالم

بعد إنكار .. رئيس أركان الجيش الإيراني يكشف سر دعمة للحوثيين

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

بعد إنكار .. رئيس أركان الجيش الإيراني يكشف سر دعمة للحوثيين

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

اللواء محمد باقري

اللواء محمد باقري

بعد إنكار .. رئيس أركان الجيش الإيراني يكشف سر دعمة للحوثيين

كتب

Advertisements
الخليج 365

كشف رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، أن إيران تقدم مبادئ الثورة الإسلامية والدعم المعنوي للشعب اليمني.

وقال باقري، خلال كلمة له في أحد المراكز التعليمية التابعة لقوات الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إن "جبهة المقاومة الإقليمية تضعف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يوما بعد يوم، إذ وصل الشعب اليمني اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: أن "اليمنيين اليوم تمكنوا من إسقاط العديد من الطائرات الحديثة، وهذا بالطبع لأن علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي كان وراءهم".

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنكار .. رئيس أركان الجيش الإيراني يكشف سر دعمة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا