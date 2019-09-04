 السلطة الفلسطينية: اقتحام نتانياهو للحرم الإبراهيمي تصعيد خطير له تداعياته 

اكدت ​السلطة الفلسطينية​ أن "اقتحام رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ للحرم الإبراهيمي تصعيد خطير له تداعياته"، مطالبة "​المجتمع الدولي​ للتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق وصفت الخارجية الفلسطينية زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الخليل بأنها "استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها في أوج معركته الانتخابية في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه".

وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في إطار مخططات "إسرائيل" لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي.