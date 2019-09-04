رئيس جمعية عدل ورحمة أكد أهمية التأهيل داخل السجون استعدادا للدمج الاجتماعي

أعلنت جمعية "عدل ورحمة" في بيان، أنها "أطلقت في 1 شباط 2019 مشروع DROIT، بالتعاون مع مؤسسة ARCS الإيطالية لمدة ثلاث سنوات، في ​سجن رومية​ المركزي، وبيت الاستقبال التابع ل​جمعية عدل ورحمة​ في ​الرابية​. وانتهت المرحلة الأولى من المشروع، ومدتها ستة أشهر، والتي تركزت على الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمساجين. أما المرحلة الثانية التي بدأت منذ مدة، فترتكز على التدريب المهني في دروس ​الكهرباء​ والكومبيوتر و​اللغة​ الإنكليزية ومحو الأمية، والرسم و​الرياضة​، والمهارات الحياتية. كما سيتم إطلاق ورش عمل للاختصاصيين من قضاة ومحامين ورجال أمن".

وشكر رئيس الجمعية الأب الدكتور نجيب بعقليني "الجهة المانحة ARCS"، منوها ب"أهمية التأهيل داخل السجون استعدادا للدمج الاجتماعي"، مثنيا على "المشروع الذي يصب في خانة تحسين أوضاع المساجين".