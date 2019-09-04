شهيب: تفوق الطالبة جويل ضامن بدرجة جيد جيدا تفوق لجميع ذوي الحاجات الخاصة

اعتبر وزير التربية ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "نجاح وتفوق الطالبة جويل علي ضامن بدرجة جيد جيدا، هو نجاح وتفوق لجميع ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية، وتكريمها ومساعدتها يأتيان التزاما بثقافة المساواة عبر تطبيق مناهج دمج ذوي الاحتياجات في السياسات والبرامج".

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