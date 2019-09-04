عيتاني: مهرجان بيروت للصورة يشكل نموذجا يعكس رؤيتنا للثقافة

افتتح ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني مهرجان بيروت للصورة، برعاية الحريري، في باحة الآثارالرومانية، الحمامات، وسط بيروت، مشيرا في كلمة له الى ان "هكذا كانت بيروت دوما وهكذا تكون بيروت اليوم وغدا رغم كل التحديات الاقتصاديه مدينة نابضة بالحركة الثقافية للمعارض والفن".
واكد عيتاني "دعم الحريري ودعم مجلس بلدية بيروت الثابت لكل ما من شأنه ترسيخ وتقوية الدور الثقافي والفني في بيروت لأن الثقافة هي جزء من هوية بيروت وروحها. داعيا اهل بيروت واللبنانيين عامة والسياح العرب والاجانب الى زيارة المعرض والعروض المختلفة التي تعكس صورة بيروت الحضارية وثقافة الشعب اللبناني".
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