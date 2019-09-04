علوية: رؤية الحريري بصفر بالمئة تلوث في الليطاني يمكن ان تتحقق

اكد المدير العام للمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، ​سامي علوية​، "ان اذا استمرينا باجراءات مراقبة المنشآت الصناعية بالتعاومن مع ​وزارة الصناعة​ والاستمرار بمسار إقفال ​المصانع​ المخالفة، التي لا تلتزم بانشاء محطات تكرير ​الصرف الصحي​، يمكن ان تحقق رؤية رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالوصول الى نسبة صفر تلوث في نهر الليطاني".

واوضح علوية "ان هذا لا يمكن ان يتحقق مئة بالمئة اذا لم تستمر وزارة الصناعة كما الداخلية بالزام البلديات باحترام القانون، واستمرارنا بالمصلحة بتنظيف مجاري النهر من ​النفايات الصلبة​، ونحن نقوم بازالة التعديات عن املاك النهر"، معتبرا ان "محطة تمنين هي المشكلة الكبرى لانها مبينة على ارض مستملكة".