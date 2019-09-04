مخيبر: الادارات غالبا تتخذ قرارات بعدم تقديم معلومات ووتلطى وراء اسباب قانونية واهية

اشار النائب السابق ​غسان مخيبر​ إلى "اننا عملنا جاهدين لاقرار قانون الحق بالوصول للمعلومات"، لافتا الى ان "الادارات غالبا تتخذ قرارات بعدم تقديم معلومات ووتلطى وراء اسباب قانونية واهية" وفي حديث تلفزيوني أوضح مخيبر أن "​مجلس شورى الدولة​ اوضح ان القانون لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية حتى يصبح نافذا"، مشيرا الى ان "الموظق الذي يرفض تقديم المعلومات يورط نفسه بتفسير خاطئ للقانون وهذا الموقف لا يمثل موقف الدولة".

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