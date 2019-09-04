استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه وفداً من قيادة حركة فتح في لبنان برئاسة فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
وقد جاء اللقاء للتداول في آخر المستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية. وقد عبّر الطرفان عن شجبهما للمؤامرات التي تحاك ضدّ حقوق الشعب الفلسطيني وتستهدف تصفية قضية حق العودة، كما عبّرا عن الوقوف في مواجهة مشروع صفقة القرن الأميركي الصهيوني.
وأكد الفريقان مواصلة الحراك السياسي والشعبي رفضاَ لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، ومن أجل تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطيني لكي يتمكنوا من الصمود والنضال من أجل العودة إلى فلسطين بعيداً عن كل مؤامرات التوطين أو التهجير.
كما أكدا على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن تباشر اللجنة الوزارية المعنية عملها، من دون أي تأخير، لإقرار حقوق الإخوة الفلسطينيين وإنصافهم لما في ذلك من مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد يستقبل فتحي أبو العردات على رأس وفد من قيادة حركة فتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.