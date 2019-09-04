أسامة سعد يستقبل فتحي أبو العردات على رأس وفد من قيادة حركة فتح

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه وفداً من قيادة ​حركة فتح​ في ​لبنان​ برئاسة ​فتحي أبو العردات​، أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.

وقد جاء اللقاء للتداول في آخر المستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية. وقد عبّر الطرفان عن شجبهما للمؤامرات التي تحاك ضدّ حقوق ​الشعب الفلسطيني​ وتستهدف تصفية قضية حق العودة، كما عبّرا عن الوقوف في مواجهة مشروع صفقة القرن الأميركي الصهيوني.

وأكد الفريقان مواصلة الحراك السياسي والشعبي رفضاَ لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، ومن أجل تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطيني لكي يتمكنوا من الصمود والنضال من أجل العودة إلى فلسطين بعيداً عن كل مؤامرات التوطين أو التهجير.

كما أكدا على تعزيز ​العلاقات اللبنانية الفلسطينية​، وعلى ضرورة أن تباشر اللجنة الوزارية المعنية عملها، من دون أي تأخير، لإقرار حقوق الإخوة ​الفلسطينيين​ وإنصافهم لما في ذلك من مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة.