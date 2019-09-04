النزهة تتحول إلى مأساة.. أسد السيرك يباغت سيدة "على وجهها"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أسد داخل قفص خاص بسيرك في لقطة أرشيفية

وفي التفاصيل التي أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، فقد كانت أليونا ( 25 عاما) تشاهد عرضا ترفيهيا في سيرك بمدينة روسية.

وتركت الأم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات لمشاهدة العرض، بينما ذهبت خارج خيمة السيرك، من أجل تدخين سيجارة، وتجولت، دون أن تعرف، قرب أقفاص الحيوانات.

وفجأة، تقول الأم في شهادتها، تعرضت لضربة مخلب أسد (بين قضبان القفص) على وجهها، وأضافت: "لقد صعقت".

وأظهرت صور نشرتها "ميرور" جروحا قوية في رأس السيدة الروسية، وأخفت وجهها التي تعرض أيضا لجروح، خاصة عند العينين.

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وقالت السيدة إن الأسد حاول جرها إلى داخل القفص، قبل أن تفقد الوعي وتجد نفسها في المستشفى.

وأضافت إن إدارة سيرك طلبت منها عدم إبلاغ الشرطة الروسية عن الحادث، حتى لا يتعرض السيرك لعقوبات، في مقابل التعهد بتقديم العلاج لها.

وأكد مسؤولو العروض أن الحيوان الموجود في القفص لا يعاني داء الكلب، لكن في وقت لاحق، غادر السيرك المدينة دون التكفل بإجراء جراحة تجميلية لها.