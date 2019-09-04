دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصدر: زعيمة هونج كونج أعلنت سحب مشروع قانون الترحيل يوم الأربعاء

هونج كونج (رويترز) - صرح مصدر على دراية مباشرة بمجريات الأمور في هونج كونج لرويترز بأن الرئيسة التنفيذية كاري لام أعلنت سحب مشروع قانون مثير للجدل أوقع المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وقال إن لام أعلنت سحب مشروع القانون في اجتماع مع برلمانيين موالين للمؤسسة الحاكمة ومندوبين من البرلمان الصيني. ومن المتوقع أن تعلن القرار على الملأ اليوم الأربعاء.

وأكد أيضا مصدر حكومي كبير نبأ سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)