وفي التفاصيل التي أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، فقد كانت أليونا ( 25 عاما) تشاهد عرضا ترفيهيا في سيرك بمدينة روسية.
وتركت الأم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات لمشاهدة العرض، بينما ذهبت خارج خيمة السيرك، من أجل تدخين سيجارة، وتجولت، دون أن تعرف، قرب أقفاص الحيوانات.
وفجأة، تقول الأم في شهادتها، تعرضت لضربة مخلب أسد (بين قضبان القفص) على وجهها، وأضافت: "لقد صعقت".
وأظهرت صور نشرتها "ميرور" جروحا قوية في رأس السيدة الروسية، وأخفت وجهها التي تعرض أيضا لجروح، خاصة عند العينين.
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وقالت السيدة إن الأسد حاول جرها إلى داخل القفص، قبل أن تفقد الوعي وتجد نفسها في المستشفى.
وأضافت إن إدارة سيرك طلبت منها عدم إبلاغ الشرطة الروسية عن الحادث، حتى لا يتعرض السيرك لعقوبات، في مقابل التعهد بتقديم العلاج لها.
وأكد مسؤولو العروض أن الحيوان الموجود في القفص لا يعاني داء الكلب، لكن في وقت لاحق، غادر السيرك المدينة دون التكفل بإجراء جراحة تجميلية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر النزهة تتحول إلى مأساة.. أسد السيرك يباغت سيدة "على وجهها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.