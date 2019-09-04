منال ضحية حادثة سير مميتة في طنجة: “فقدت أبي بسبب شاب متهور أُطلق سراحه قبل محاكمته ووالده صاحب نفوذ”

استنكرت الشابة منال التوهامي، يوم الثلاثاء، عبر حسابها في “فايسبوك” إطلاق سراح المتسبب في حادثة سير وقعت بمنتزه “الرميلات” في طنجة، في يوليوز الماضي، وخلفت مقتل والدها عبد القادر التوهامي، وإصابة أختها، وابنة عمتها.

وكشفت التوهامي في التدوينة ذاتها أنها فوجئت بإطلاق سراح شاب “متهور” تسبب في حادثة سير خطيرة، قبل أن تبدأ محاكمته، لا لشيء سوى أن والده صاحب نفوذ.

وأضافت التوهامي أنها فقدت أغلى ما تملك، وهو والدها، وقالت: “لاحظنا تجاهلا تاما من قبل أسرة المتسبب في حادثة السير، كأن شيئا لم يكن، لم يسألوا عنا نحن المصابات بكسور، وجروح متفاوتة الخطورة، ناهيك عن الأضرار النفسية، التي نعانيها”.

وطالبت التوهامي الرأي العام بالتفاعل مع قضيتها لتأخذ حقها هي وأسرتها، مشيرة إلى أنها صدمت مرتين، الأولى عند وفاة الأب، والثانية بعد سماع خبر إطلاق سراح المتسبب في الحادثة قبل محاكمته.

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وكان 4 أشخاص، من بينهم رب الأسرة، قد نقلوا على وجه السرعة، في يوليوز الماضي، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي محمد الخامس، وذلك بعد إصابتهم بجروح خطيرة، في حادثة سير بين سيارتين خفيفتين على مستوى طريق الرميلات في طنجة.

وتوفي رب الأسرة بعد مرور 48 ساعة من الحادث، في قسم العناية المركزة متأثرا بكسور بليغة، ونزيف داخلي حاد.