عصام الراقي يعرض خدماته على الرجاء

عرض عصام الراقي اللاعب السابق لفريق اتحاد طنجة، خدماته على نادي الرجاء الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الراقي، الاكتفاء براتبه الشهري فقط مع الفريق الأخضر، علما أنه يعد لاعبا حرا، بعد نهاية العقد الذي كان يجمعه باتحاد طنجة، متم الموسم الكروي الماضي، مما يعني أنه لن يكلف خزينة الرجاء الكثير.

ويبقى تعزيز صاحب 38 عاما، لصفوف الفريق البيضاوي، رهينا بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النسور الخضر، الذي أكد في وقت سابق أنه يملك تركيبة متكاملة.

وسبق للراقي حمل قميص الرجاء، على فترتين، الأولى موسم 2014/2013، ونجح في بلوغ المباراة النهائية مع الفريق الأخضر لكأس العالم للأندية، والثانية من 2015 إلى مطلع 2018، حيث غادر النادي بسبب خلاف مع رئيسه السابق سعيد حسبان.