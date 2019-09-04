العثماني يطلب مقترحات للاستوزار

طلب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من زعماء حلفائه في أحزاب الأغلبية مده بلائحة مقترحاتهم بخصوص الكفاءات التي يقترحونها للاستوزار خلال التعديل الحكومي المرتقب، والذي دعا إليه الخطاب الملكي مؤخرا.

وعلمت “أخبار اليوم”، من مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى اجتماع أحزاب الأغلبية في سياق تحضيره لمقترحه، وأنه اكتفى بعقد اجتماعات مع زعيم كل حزب على حدة وعرض تصوره لهيكلة الحكومة، ولمنهجية عمله، في انتظار عقد لقاءات أخرى.

وشدد المصدر على أن العثماني سينفذ صلاحياته الدستورية بعد التشاور مع حلفائه وسيقدم مقترحاته، بعد التوصل بلائحة الأسماء المقترحة لقطاعات معينة مرفقة بسيرتهم الذاتية.