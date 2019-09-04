حزب الجبوري يدعو للكف عن اساليب التشويه التي يتعرض لها الحزب

دعا حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الاربعاء، للكف عن الممارسات المدفوعة الثمن واساليب التشويه التي يتعرض لها الحزب بهدف تحقيق مصالبح شخصية.

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المنافسة السياسية أمر مشروع بين العاملين في هذا المضمار وفق أطر أخلاقية وأجواء تسودها قيم الإحترام والنبل في التعامل بعيداً عن استخدام أساليب التشويه واختلاق الأكاذيب التي ستسقط أمام الجمهور عاجلاً أم عاجلاً، واننا في الوقت الذي يتعرض فيه الحزب بين فترة وأخرى الى هجمات مدفوعة الثمن لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، نؤكد عزمنا على المضي في مشروعنا الوطني ومواصلة العمل السياسي بهمة أكبر وبما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا ويهيء لنا الفرص للدفاع عن حقوق المواطنين وكرامته".



وأضاف الحزب، أن "عملية الاستهداف المنظم للحزب من قبل بعض الاطراف التي تستخدم أساليب غير نزيهة لن تفت من عزيمة الحزب في مواصلة مشواره الوطني وخوضه غمار استحقاقات المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "ليس من باب المصادفة أن تنطلق تلك الهجمة الشرسة المدفوعة الثمن والتي تريد النيل من قيادات الحزب مباشرةً بعد تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المغيبين والمختطفين والتي يترأسها سليم الجبوري ومواصلتها العمل للكشف عن مصير الاف المواطنين العراقيين من مختلف المكونات الذين تعرضوا للاختفاء القسري ومطالبة الحكومة بمحاسبة الجهات التي ارتكبت جرائم بحق الأبرياء من أبناء العراق وخصوصا في المناطق المحررة ، مما جعل تلك الأطراف التي تسعى لتجاهل هذا الملف الإنساني والوطني تشن هجمة ظالمة مشفوعة بدعم مادي ومعنوي من جهات لا تريد الخير للعراق وشعبه وتسعى لخلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد".



ودعا الحزب، تلك الأطراف لـ"الكف عن تلك الممارسات التي تزيد من حدة الصراعات العبثية وتضعف الجهود الرامية لتوحيد الصفوف لإصلاح العملية السياسية وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار والاستجابة لطموحات الشعب بحياة كريمة".