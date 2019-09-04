اعتقال منتحل صفة ضابط برتبة لواء غربي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال منتحل صفة ضابط برتبة لواء غربي العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد وقوة مشتركة من مديرية التحري والتحقيق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وقوة من مركز شرطة حي الجهاد تمكنت من اعتقال منتحل لصفة ضابط برتبة لواء في منطقة حي الجهاد وصادر بحقة قرار قاضي التحقيق".



وتعتقل القوات الأمنية بين فترة واخرى العديد من المنتحلين لصفة "ضابط" في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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