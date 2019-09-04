إيران: اقترحنا على العراق مجانية المكالمات بين البلدين خلال زيارة الأربعين

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، الأربعاء، عن اقتراح مجانية المكالمات الدولية مع العراق خلال زيارة أربعينية الامام الحسين(ع) و28 صفر وفاة النبي محمد (ص).
ونقلت وكالة "فارس" عن جهرمي قوله في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إنه "تم الاقتراح على الجانب العراقي تصفير رسوم الحكومتين على المكالمات الدولية ، على غرار الغاء التأشيرات في زيارة الاربعين".
وأضاف جهرمي، أن "الايرانيين يتوافدون على العراق في زيارة الاربعين فيما العراقيون يأتون الى ايران بمناسبة 28 صفر".
وأوضح أن "المقترح تم تقديمه فعليا وثمة اشارات ايجابية بهذا الخصوص، علماً أن ايران خفضت التسعيرة 50 بالمئة العام الماضي".
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