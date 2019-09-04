ترامب: إيران تريد التفاوض ولن نرفع العقوبات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن الباب مفتوح أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، كاشفا أن إيران تريد التفاوض.
ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم الأربعاء أن الباب مفتوح أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.
هذا وفُرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة لتشمل مواطنين إيرانيين وإماراتيين وهنود ولبنانيين على صلة بشركات النقل والطاقة. كما تشمل قائمة العقوبات أسماء 6 ناقلات نفط على علاقة بالشركات المفروض ضدها عقوبات وإيران.
وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.
هذا وفُرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة لتشمل مواطنين إيرانيين وإماراتيين وهنود ولبنانيين على صلة بشركات النقل والطاقة. كما تشمل قائمة العقوبات أسماء 6 ناقلات نفط على علاقة بالشركات المفروض ضدها عقوبات وإيران.
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