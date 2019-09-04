استطلاعات الرأي تحرج أردوغان وترفض استمراره بالحكم

أثبتت آخر استطلاعات الرأي مدى سخط الأتراك على الرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته، وهو ما انعكس في رفضهم قرار عزل رؤساء البلديات وانخفاض مؤيدي استمراره بالحكم.

وبحسب صحيفة زمان التركية، فقد أجرت شركة Metro POLL التركية للدراسات واستطلاعات الرأي دراسة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعنوان "نبض تركيا أغسطس/آب 2019"، كشفت فيها أن نسبة المؤيدين لبقاء أردوغان في الحكم تراجعت إلى 44%.

وتعد النتيجة صادمة لأردوغان إذا كانت خلال العام الماضي عند مستوى 53.1%، بينما ارتفعت نسبة الذين كان ردهم "لا نوافق على استمراره" إلى 48.5%".

وبلغت النسبة الإجمالية لمن أعلنوا أنهم لن يصوتوا لأردوغان 48.5% بينما بلغت نسبة "المحايدين" نحو 27.7%.





وفي سياق متصل، نشرت شركة رافست Rawest للأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته حول قرار وزير الداخلية عزل رؤساء البلديات الثلاث التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين وصاة عليها من حزب العدالة والتنمية.

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وحسب النتائج، فقد رأى 75% من المشاركين أن قرار عزل رؤساء البلديات غير صحيح.

استطلاع الرأي أجرته الشركة في الفترة بين 26 و30 أغسطس/آب الماضي، بمشاركة 1536 من الأتراك في مدينة ديار بكر وماردين وفان التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو 81% من المشاركين في مدينة ديار بكر، و70% في كل من ماردين وفان يرون أن قرار فصل رؤساء البلديات خاطئ.





وأوضحت الدراسة أن نظرة المصوتين للأحزاب الأخرى بخلاف حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب تحالف الشعب، تظهر أن هناك ميولاً لحزب الشعوب الديمقراطي أكثر من حزب العدالة والتنمية.

كما كشفت الدراسة أن المناطق التي شهدت ارتفاع مستوى المعيشة والدخل، تزداد فيها نسبة من يرون أن عزل رؤساء المدن خطأ.

وأوضحت أن نسبة من يرون أن القرار صحيح من العرب في مدينة ماردين أو الأتراك في مدينة فان، أكثر من نسبة الأكراد الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في هذه المدن.