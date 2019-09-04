الان تتابع واشنطن “غير مهتمة” بخطة باريس بشأن إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
كشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، عن أن إدارة ترامب لا تهتم لمقترح فرنسي يتم بموجبه تسليم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران، مقابل امتثالها الكامل للاتفاق النووي.
وأضاف المسؤولون، وفقا لوكالة رويترز، أنهم لم يروا لحد الآن أي مقترح ملموس من شأنه أن يتماشى مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن عقوبات إضافية ستفرض على طهران، مستبعدا أن تكون هناك أي تنازلات من الجانب الأمريكي مستقبلا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أفاد بأن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق، وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل اتخاذ خطوات جديدة.
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