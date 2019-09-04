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الان تتابع السلطة الفلسطينية تندد بدخول نتنياهو للحرم الإبراهيمي والان مع التفاصيل
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طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
وقالت السلطة الفلسطينية: “اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي تصعيد خطير له تداعياته”.
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