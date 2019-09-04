الان تتابع السلطة الفلسطينية تندد بدخول نتنياهو للحرم الإبراهيمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 8:34 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وقالت السلطة الفلسطينية: “اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي تصعيد خطير له تداعياته”.

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