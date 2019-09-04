شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التوافق لإنهاء النزاع الليبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي إلى التفاهم لإنهاء النزاع الليبي بدلاً من المخاطرة باستمراره إلى ما لا نهاية أو تكثيف دعم أطرافه. وقال سلامة في تقرير للمجلس عبر مداخلة بالفيديو «إن الكثير من الليبيين لديهم شعور بالتخلي عنهم من قسم من المجتمع الدولي ويتم استغلالهم من آخرين». وأضاف محذراً «بدون دعم لا لبس فيه من هذا المجلس والمجتمع الدولي بأسره، سنكون إزاء سيناريوين غير سارين للغاية» احدهما «استمرار النزاع بوتيرة ضعيفة» وثانيهما «تكثف الدعم العسكري» لهذا الطرف او ذاك «ما سيغرق المنطقة كلها في الفوضى».

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي إلى التفاهم لإنهاء النزاع الليبي بدلاً من المخاطرة باستمراره إلى ما لا نهاية أو تكثيف دعم أطرافه. وقال سلامة في تقرير للمجلس عبر مداخلة بالفيديو «إن الكثير من الليبيين لديهم شعور بالتخلي عنهم من قسم من المجتمع الدولي ويتم استغلالهم من آخرين». وأضاف محذراً «بدون دعم لا لبس فيه من هذا المجلس والمجتمع الدولي بأسره، سنكون إزاء سيناريوين غير سارين للغاية» احدهما «استمرار النزاع بوتيرة ضعيفة» وثانيهما «تكثف الدعم العسكري» لهذا الطرف او ذاك «ما سيغرق المنطقة كلها في الفوضى».

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