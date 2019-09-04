شكرا لقرائتكم اليونسكو تحتفي بـ30 لوحة للفنان الخزيم في جنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقيم اليونسكو معرضاً للفنان التشكيلي السعودي عثمان الخزيم برعاية وزارة الخارجية السعودية في جنيف.

معرض الفنان الخزيم يحمل عنوان "حروف من دون كلمات"، وهي مجموعة من 30 لوحة تتكون من الحروف العربية مكتوبة بألوان وأساليب متعددة.

ويقام في قصر الأمم بجنيف في 10 سبتمبر الجاري معرض للحروف العربية، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف قامت بدعم الفنان ضمن نشاط سعودي ثقافي لتعزيز ثقافة السلام. وسيكون هذا المعرض مفتوحاً للجمهور مجاناً إلى 23 سبتمبر، مع جلسات تفاعلية طوال مدة المعرض.

عبد العزيز المزيني، مدير مكتب الاتصال التابع لليونسكو في جنيف، أثنى على العمل الفني والفنان التشكيلي المعروف وقال إن "المعرض وثيق الصلة بعمل اليونسكو ويتلاءم بشكل جيد في إطار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز الحقوق الثقافية من خلال الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل".

تحضر افتتاح معرض الفنان الخزيم، تاتيانا ڤالوڤايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، والدكتور عبدالعزيز الواصل، سفير وممثل المملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والدكتور عبدالعزيز المزيني، ممثل منظمة اليونسكو لدى الأمم المتحدة في جنيف.