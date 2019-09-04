شكرا لقرائتكم ترمب: إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أن "إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها"، كاشفاً أن "إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق". وشدد ترمب على أن "العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع".

وأضاف ترمب: "إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة".

في سياق آخر، ترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ورداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "كل شيء ممكن".

كما رحب ترمب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، إلا أنه شدد على أن بلاده "لا تحتاج إلى أحد" للتفاوض.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية. وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.