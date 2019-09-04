وسائل إعلام سودانية: حملة اعتقالات وتوقيف جديدة تطال مسؤولين من نظام البشير

أفادت وسائل إعلام سودانية بان "حملة ​اعتقالات​ جديدة طالت عددا من قادة ​حزب المؤتمر​ الوطني، تتعلق بمخالفات وتجاوزات في الأراضي و​العقارات​"، مشيرةً إلى أنه "ألقت نيابة مخالفات الأراضي، القبض على رموز وقيادات بالوطني، بحسب البلاغات المدونة لنحو 40 مسؤولا في النظام السابق"، تمهيدا لبدء إجراءات التحري والتحقيق".

وذكرت أن "النيابة ألقت القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك ​السودان​ المركزي في عهد النظام السابق ​بدر الدين محمود​".