مستشار ظريف: لم يتم الاتفاق بعد مع الفرنسيين على أي مبادرة خاصة

أكد مستشار وزير خارجية ايران بهزاد صابري انه "لم يتم الاتفاق بعد مع الفرنسيين على أي مبادرة خاصة"، مشيراً إلى أنه "انتشرت في وسائل الاعلام تحليلات متناقضة بشأن المحادثات بين ايران وفرنسا وبعبارة بسيطة تم بحث مختلف السيناريوهات بين ايران وفرنسا وقد أوضحت ايران خطوطها الحمراء وفي الوقت الحاضر لم يتم الاتفاق على مبادرة خاصة او مقدار محدد، لأن فرنسا بحاجة الى التشاور مع الآخرين".
ولفت إلى ان "ما لم تصل المحادثات الى نتيجة، فإن ايران ستواصل خطواتها في مجال وقف تنفيذ جانب من التزاماتها النووية، بناء على حقوقها المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي وستستمر الدبلوماسية البناءة والمقاومة القوية، وسنرى ماذا سيحمل المستقبل؟".
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