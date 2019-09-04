بنيامين نتانياهو: اليهود باقون في الخليل إلى الأبد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة للمسجد الإبراهيمي في الخليل أن "مدينة الخليل لن تكون خالية من اليهود، وسنبقى بها إلى الأبد".
ويزور نتانياهو ، مدينة الخليل وبلدتها القديمة والمسجد الإبراهيمي، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي جرت عام 1929، وأسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا من سكان المدينة.
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