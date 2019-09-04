بنيامين نتانياهو: اليهود باقون في الخليل إلى الأبد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ خلال زيارة للمسجد الإبراهيمي في الخليل أن "​مدينة الخليل​ لن تكون خالية من ​اليهود​، وسنبقى بها إلى الأبد".

ويزور نتانياهو ، مدينة الخليل وبلدتها القديمة والمسجد الإبراهيمي، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي جرت عام 1929، وأسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا من سكان المدينة.