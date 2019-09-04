الدفاع المدني انقذ حيوانات برية علقت في سد مائي في عكار العتيقة منذ شهرين

انقذ عناصر من مركزي ​الدفاع المدني​ في ​عكار العتيقة​ وحلبا وشرطة ​البلدية​ ، 3 ثعالب وكلب بري، علقوا في السد المائي في البلدة، الجاف حاليا.

وقد استخدمت في عملية الإنقاذ معدات خاصة بهذه الحالة واستمرت عملية الإنقاذ عدة ساعات.

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