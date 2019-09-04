سليمان: الخطوط الحمر لم تسقط جراء الاعتداء الاسرائيلي الاخير على لبنان

اعتبر الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ "ان الجيش ال​لبنان​ي لا يريد التدخل في الصراعات الخارجية وليست المسألة انه غير قادر على التدخل،" مشيرا الى "ان ​الاستراتيجية الدفاعية​ هدفها الاستفادة من عوامل القوة لدى لبنان ليصبح الجيش قادرا على مواجهة الاخطار، وذكّر ان "سوء التصرف في ادارة الهبة المقدمة من ​السعودية​ الى ​الجيش اللبناني​، بعد انتهاء ولايتي جعلت السعودية تلغي الهبة"، داعيا ​المقاومة​ الى "ان تضع قدراتها في تصرف الجيش، لان قرار الحرب والسلم يجب ان يكون في يد الدولة وحدها".

ولفت سليمان في حديث تلفزيوني، الى "ان الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ لا يريد ازالة الخطوط الحمر وهي لم تسقط، ولكن يريده برتقالياً، لان اسرائيل وحزب الله بحاجة لهذا الخط الاحمر الذي يفصل بينهما" موضحا "ان اسرائيل هي المعتدية وليس لبنان ولكن كنت اتمنى ان يكون الرد من الجيش اللبناني، وانا لو كنت في موقع المسؤولية الاولى لكنت أعلنت جهارا ان الجيش وحده يحق له التصدي للخروقات الاسرائيلية".