عبود: معركة تكتل لبنان القوي نحو الاصلاح تختصر في الحق بالحصول على المعلومات

اكد الوزير السابق فادي عبود، "ان معركة تكتل لبنان القوي نحو الاصلاح تختصر بقانون الحق بالحصول على المعلومات والا كل اصلاح ونحن بخير"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى "ان المواطن لديه مصلحة وصفة للحصول على المعلومات، ولا يجوز حجبها عنه،" مؤكدا ان "القانون هذا الذي أقر هو قانون العهد ولكن القطاع العام لديه مصلحة بتخريب هذا القانون".
وكشف عبود ان "سأعمل على التقدم بمشروع قانون عبر تكتل لبنان القوي، لتعديل مواد بهذا القانون تستثني نشر بعض المعلومات ومنها نشر أرقام رواتب موظفي القطاع العام".
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