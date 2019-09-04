المطران حنا: ما حدث اليوم في الخليل لن يزيدنا الا صمودا وتشبثا بأرضنا

اشار رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في فلسطين المطران عطالله حنا الى ان "الذين اقتحموا المسجد الابراهيمي في الخليل اليوم هم نفسهم من يستهدفون مقدساتنا المسيحية"، معتبرا انه "علينا كفلسطينيين ان نوحد صفوفنا وان نكون عائلة واحدة لان المؤامرة التي تستهدفنا كبيرة".
وراى حنا ان "ما حصل في الخليل وما يحصل في القدس ليس امرا عابرا وهناك مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسسطيني"، معتبرا ان "ما حدث اليوم لن يزيدنا الا صمودا وتشبثا في هذه الارض المقدسة".
وفي وقت سابق وصفت الخارجية الفلسطينية زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الخليل بأنها "استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها في أوج معركته الانتخابية في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه".
وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في إطار مخططات "إسرائيل" لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي.
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