المطران حنا: ما حدث اليوم في الخليل لن يزيدنا الا صمودا وتشبثا بأرضنا

اشار رئيس ​أساقفة​ سبسطية للروم الارثوذكس في ​​فلسطين​ ​المطران ​عطالله حنا​ الى ان "الذين اقتحموا المسجد الابراهيمي في الخليل اليوم هم نفسهم من يستهدفون مقدساتنا ​المسيحية​"، معتبرا انه "علينا كفلسطينيين ان نوحد صفوفنا وان نكون عائلة واحدة لان المؤامرة التي تستهدفنا كبيرة".

وراى حنا ان "ما حصل في الخليل وما يحصل في ​القدس​ ليس امرا عابرا وهناك مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسسطيني"، معتبرا ان "ما حدث اليوم لن يزيدنا الا صمودا وتشبثا في هذه الارض المقدسة".

وفي وقت سابق وصفت ​الخارجية الفلسطينية​ زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى الخليل بأنها "استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها في أوج معركته الانتخابية في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين و​اليمين المتطرف​ لصالحه".

وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في إطار مخططات "​إسرائيل​" لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي.