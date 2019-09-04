الحجار: لا أعتقد ان حكومة تكنوقراط تسير في لبنان بعد اتفاق الطائف

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث تلفزيوني له أن "العلاقة السياسية مع "​القوات اللبنانية​" جيدة، ولكن قد يكون بموضوع ​الحكومة​ هناك تباين بوجهات النظر"، مشيراً الى أنه "من بعد ​اتفاق الطائف​ لا أعتقد ان حكومة تكنوقراط تسير، لان القوى السياسية لا تقبل بها".

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