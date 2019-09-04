ابو سليمان بحث مع دوكان مؤتمر "سيدر" والوضعين المالي والاقتصادي

استقبل وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" ​بيار دوكان​ وتناول البحث مؤتمر "سيدر" والوضعين المالي والاقتصادي ل​لبنان​.

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